Футболист Смолов подал заявление о вымогательстве 20 млн рублей

Экс-футболист сборной России Федор Смолов подал заявление в полицию о вымогательстве у него 20 млн рублей и мошенничестве. Об этом сообщает журналист Иван Карпов со ссылкой на слова спортсмена.

Карпов написал в телеграм-канале, что Смолов подтвердил ему факт подачи заявления.

«Да, эта информация верна», — заявил экс-игрок сборной России.

Заявление было написано в субботу вечером. Смолов просит возбудить дела по статьям «Вымогательство» и «Мошенничество в особо крупном размере».

О драке в кафе в центре Москвы стало известно накануне. Федор Смолов вступил в конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании» на Большой Никитской. СМИ сообщали, что у футболиста потребовали деньги, чтобы не предавать огласке инцидент и не публиковать видео конфликта в интернете.