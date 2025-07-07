Жена Барко пригрозила игроку «Спартака» разводом, если тот не покинет Россию

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о возможном уходе аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из московского «Спартака».

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«Настроение Барко было видно в игре с «Крыльями Советов», у него очень тяжёлая семейная проблема. Жена поставила ультиматум — либо мы разводимся и ты не увидишь ребёнка, либо возвращаешься в Латинскую Америку… Это семейные дела, но они делают настроение игроку. Он будет ныть до последнего. На грани срыва переговоры между «Фламенго» и Карраскалем. Следующий, за кем пойдёт «Фламенго», — Барко. Его будет не удержать. Клуб в состоянии заплатить 14-16 млн и забрать игрока», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По данным СМИ, бразильский «Фламенго» проявляет интерес к полузащитнику московского «Динамо» Хорхе Карраскалю, но стороны не могут прийти к соглашению. Ранее сообщалось, что хавбек «Спартака» Эсекьель Барко может вернуться в Южную Америку из-за семейных обстоятельств.