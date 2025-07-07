Вратарь «Динамо» заявил, что тренера Карпина критикуют обоснованно

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев признался, что считает обоснованной критику тренера Валерия Карпина за совмещение постов — в столичном клубе и сборной России.

Его слова приводит «РБ Спорт».

«Очевидно все, на поверхности. Без комментариев. <...> А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает? Это не мое решение и дело. Есть руководство РФС и «Динамо», они договариваются, если всем комфортно, нравится и так должно быть — ну, окей. Вы спрашиваете мое мнение, оно останется при мне», — заявил он.

«Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона.