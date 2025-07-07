Экс-игрок «Химок» ждет помощи РФС с выплатой задолженности

Бывший защитник «Химок» Александр Филин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом СУТЧЕНКО высказался о ситуации с выплатой подмосковным клубом долгов.

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Филин выступал за «Химки» с 2018 по 2023 год, а также с 2024 по 2025 год. По ходу прошлого сезона в СМИ появилась информациях о долгах по зарплате в подмосковном клубе. «Химки» не получили лицензию для выступления в РПЛ, позже клуб объявил о приостановке своей деятельности.

– Вашим предыдущим клубом были «Химки». Какова сейчас ситуация с выплатой задолженностей?

– Пока тишина. Все, кто мог, разошлись по клубам. Ждем каких-то новостей. РФС или кто-то другой может поможет. Договоры все расторгнуты, долги все зафиксированы. Просто ждем исхода.

– За какой месяц была последняя оплата от «Химок»?

– За январь последнее, что закрыли. После этого – тишина, – отметил Филин.

Этим летом Филин на правах свободного агента перешел в «Балтику».