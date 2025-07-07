«Аякс» сделал «Спартаку» предложение по нападающему Угальде

«Аякс» вступил в борьбу за форварда «Спартака» Манфреда Угальде. Об этом сообщил RutNultien. Амстердамский клуб готов заплатить больше, чем «Фейеноорд».

Ранее «Спартак» отклонил предложение «Фейеноорда» в 15 млн. Фабрицио Романо сообщил, что нидерландский клуб не оставляет надежд заключить с костариканцем контракт.

В минувшем сезоне Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 мячами в 29 матчах. В январе интерес к форварду проявляли «Монако» и «ПСЖ».

В июле Угальде должен вернуться в расположение «Спартака». Летом он выступал за Золотом Кубке КОНКАКАФ, откуда его Коста-Рика вылетела на стадии четвертьфинала. Угальде – лучший бомбардир турнира с 6 мячами.

До «Спартака» Угальде выступал за голландский «Твенте». В то время «Аякс» также следил за ситуацией вокруг нападающего.

Ранее по политическим причинам «Аякс» отказался подписывать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.