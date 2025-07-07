Футболист сборной США выбросил серебряную медаль Кубка КОНКАКАФ

Защитник сборной США по футболу Крис Ричардс выбросил серебряную медаль Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) после поражения от команды Мексики в финале турнира. Комментарий Ричардса приводит портал Goal.

7 июля сборная Мексики со счетом 2:1 обыграла команду США и во второй раз подряд стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ. Ричардс забил первый гол в матче на 4-й минуте.

"Я думаю, что каждый переживает горе по-разному. Я знаю, что это больно, - сказал Ричардс. - Обещаю, что мы больше не проиграем финалы мексиканцам. Я выбросил свою медаль. Нет смысла иметь серебряную награду. Мы стремимся к величию как нация и как личности, поэтому продолжим двигаться к своей цели".

Следующий Золотой кубок КОНКАКАФ пройдет в 2027 году.