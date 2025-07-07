Мбаппе установил рекорд «Реала» всех времен

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, отметившийся эффектным голом в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира с «Боруссией» (3:2), установил рекорд клуба, ранее никогда не покорявшийся игрокам «сливочных». Об этом сообщает Stats Foot в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, Мбаппе забил за «Реал» в семи разных турнирах в течение одного сезона, что никому не удавалось ранее. Так, у Мбаппе 44 гола в 58 матчах во всех турнирах. Он забил 31 мяч в Ла Лиге, семь — в Лиге чемпионов, два — в Кубке Испании, а также стал автором одного гола в четырёх турнирах: Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Межконтинентальном кубке.

Напомним, Килиан пропустил из-за болезни весь групповой этап клубного чемпионата мира — 2025. В полуфинале турнира «Реал» сыграет с бывшим клубом француза — «ПСЖ».