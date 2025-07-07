Полузащитник ЦСКА может перейти в турецкий клуб

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Фазуллаев попал в сферу интересов турецкого "Истанбул Башакшехира".

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По информации источника, ЦСКА хочет оставить Аббосбека Файзуллаева в клубе, новый главный тренер "армейцев" Фабио Челестини рассчитывает на узбекского полузащитника. Турецкий "Истанбул Башакшехир" не отправлял в клуб официальное предложение, но оно может прийти в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Аббосбек Файзуллаев провел за ЦСКА во всех турнирах 39 матчей и отметился 3 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 8 миллионов евро, контракт игрока с ЦСКА рассчитан до конца следующего сезона. На счету полузащитника 27 матчей в составе национальной команды Узбекистана и 8 забитых мячей.

По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России, а также обладателем Кубка страны. Летом команду покинул главный тренер Марко Николич, его место занял Фабио Челестини.