«Балтика» не смогла вылететь из Санкт‑Петербурга

Калининградская «Балтика» не смогла вовремя вылететь из Санкт‑Петербурга в Сочи из‑за коллапса в Пулково, сообщает пресс‑служба футбольной команды.

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В воскресенье калининградцы одержали победу над петербургским «Зенитом» (2:1) в товарищеском матче. Сообщалось, что в аэропорту Пулково задержано или отменено более 120 рейсов.

— Изначально вылет из Санкт‑Петербурга планировался в районе полуночи, сразу после матча. Но из‑за коллапса в Пулково нам пришлось задержаться в Северной столице до утра, — говорится в сообщении.

13 июля калининградская команда должна провести товарищеский матч с «Сочи».

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