Сборная России может провести матч с Катаром на выезде

Сборная России может сыграть с Катаром в сентябре.

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По информации источника, сборная России с высокой долей вероятности может провести товарищеский матч с Катаром в сентябре текущего года, встреча может состояться в Дохе.

В июне национальная команда России провела два товарищеских матча - сыграла вничью с Нигерией (1:1) в "Лужниках" и на выезде одержала победу над Белоруссией (4:1). В марте подопечные Валерия Карпина одержали две сухие победы - над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. Сообщалось, что осенью Россия может сыграть с Уругваем или Аргентиной.