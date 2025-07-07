Полузащитник «Зенита» Васильев может перейти в «Сочи» на правах аренды
Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев может перейти в «Сочи». Об этом сообщил
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Речь об аренде на сезон. Скорее всего, сочинцы обошли в борьбе за игрока «Урал», об интересе которого сообщалось ранее.
Васильев – воспитанник «Зенита». В минувшем сезоне на его счету 9 матчей во всех турнирах.
Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.
Ранее «Зенит» покинул еще один воспитанник – защитник Дмитрий Чистяков.
В минувшем сезоне «Сочи» вышли в РПЛ, в стыковых матчах обыграв «Пари НН». Вероятнее всего, клуб останется в Премьер-лиге, несмотря на скандал с нападающим Владимиром Писарским.
Васильев – третий номинальный опорник в составе сине-бело-голубых после Вильмара Барриоса (самый дорогой на позиции в лиге) и перешедшего зимой Саши Зделара. Конкурировать с обоими Дмитрий не смог.