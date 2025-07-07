Экс-игрок ЦСКА Заболотный высказался о конкуренции в «Спартаке»

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный заявил, что готов конкурировать с другим игроком красно-белых Манфредом Угальде за место в обойме. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, готов. Мы с Ливаем Гарсией очень хорошо общаемся, наладили контакт. Я думаю, что сезон будет очень длинный и понадобится вся обойма», — заявил он.

«Спартак» объявил о подписании Заболотного на правах свободного агента 1 июля.

Заболотный перебрался в «Химки» летом 2024 года из московского ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей. Он покинул подмосковный клуб вместе со всеми футболистами после того, как «Химки» прекратили свое существование.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.