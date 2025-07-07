«Реал» официально попросил Ла Лигу перенести матч 1-го тура

«Реал» официально попросил Ла Лигу о переносе матча 1-го тура из-за клубного ЧМ.

© Sports.ru

Мадридцы отправили письмо с просьбой перенести первый матч чемпионата против «Осасуны» с 19 августа на 29 октября, сообщает Cadena SER.

Уточняется, что после переговоров с «Осасуной» и Испанской федерацией футбола все стороны согласились назначить матч на октябрь. Однако «сливочные» все еще ожидают одобрения Ла Лиги.

По мнению профсоюза и самого клуба, игрокам необходимы 3 недели отпуска для (обязательные по соглашению, подписанному работодателем) и 3 недели предсезонки. Поскольку «Мадрид» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира, эти сроки не будут соблюдены без переноса.

Сообщалось, что ранее Ла Лига согласилась отложить начало сезона для клубов, представлявших Испанию на КЧМ, в случае выхода в 1/4 финала. Несмотря на это, на данный момент Ла Лига отказывается идти навстречу «Реалу». Не исключено, что в ситуацию вмешается Комитет по соревнованиям.