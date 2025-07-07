Колыванов высказался о потенциальном новичке «Зенита»

Российский тренер Игорь Колыванов оценил уровень потенциального новичка «Зенита» бразильца Жерсона.

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«Нет сомнений, что «Зенит» - один из главных фаворитов сезона. У команды есть всё, чтобы прогрессировать. Жерсон - ключевой игрок, который внесёт свой вклад в развитие «Зенита» и командной игры», - цитирует Колыванова «Чемпионат».

Ранее бразильский «Фламенго» официально объявил о переходе Жерсона в петербургский «Зенит».

В 2025 году 28-летний полузащитник провел за клуб из Рио-де-Жанейро во всех турнирах 28 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.