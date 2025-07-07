Полузащитник Бителло высказался о возможном уходе Карраскаля из «Динамо»

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался о возможном уходе колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля из команды. Ранее в СМИ появилась информация об интересе со стороны бразильского «Фламенго».

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«Мы знаем, что Хорхе — великолепный игрок, который много помогал нам и продолжает приносить пользу. Что касается его будущего, это решение его и руководства клуба. Мы надеемся, что Карраскаль останется. Он точно сможет помочь «Динамо» в новом сезоне. Мы с Хорхе не говорили об этом. Когда у меня была такая ситуация, это было моё решение. Сейчас он вместе с руководством клуба должен определиться с тем, что будет. Но каждый игрок должен стремиться к тому, чего он хочет», — приводит слова Бителло «РИА Новости Спорт».

Минувшей зимой появлялась информация, что Бителло отказался приезжать на сборы «Динамо» из-за предполагаемых переговоров с «Ботафого», проявлявшим интерес к полузащитнику.

Бителло выступает в составе бело-голубых с сентября 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.