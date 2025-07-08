Орещук: ни «Краснодару», ни ЦСКА не важна победа в Суперкубке России

Бывший нападающий московского ЦСКА Роман Орещук поделился своими ожиданиями от матча «армейцев» и «Краснодара» за Суперкубок России.

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«Жду от Суперкубка хорошей игры, побольше голов на радость болельщикам. Суперкубок вообще никому не важен. Это трофей, но никто не расстроится, если проиграет», - заявил Орещук Metaratings.ru.

Матч московского ЦСКА против «Краснодара» за Суперкубок России пройдет 12-го июля на «Ак Барс Арене». Начало встречи – 18:00 по мск.

«Краснодар» завоевал золото чемпионата России сезона 2024-2025. Это первое чемпионство «быков» в истории. Ранее «Зенит» 6 раз подряд брал чемпионство РПЛ.

ЦСКА на стадионе «Лужники» обыграл «Ростов» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве завершилась в серии пенальти со счетом 4:3 в пользу «армейцев». «Армейский» клуб взял свой 9-ый трофей в Кубках страны.