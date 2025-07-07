Объявлено, сколько билетов продано на матч за Суперкубок России в Казани

Порядка 30 тысяч билетов на матч за Олимпбет - Суперкубок России между московским ЦСКА и "Краснодаром", который пройдет на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани 12 июля, реализовано. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на пресс-конференции, посвященной проведению матча.

"На сегодняшний день реализовано порядка 30 тысяч билетов. Стадион "Ак Барс Арена" в раскладке под суперкубок вмещает порядка 40 тысяч болельщиков, порядка 10 тысяч билетов еще в продаже. Кто хочет попасть [на матч], прошу сделать это заранее, оформить карту болельщика и спокойно прийти на стадион", - сказал он.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени, ворота стадиона откроются уже в 15:00. Гостей ждет развлекательная программа как на арене, так и на прилегающей территории. По словам Леонова, ожидается, что на матч приедут по 2 тысячи болельщиков каждой команды.

"Краснодар" примет участие в матче за Суперкубок России как чемпион страны, ЦСКА - как обладатель кубка.