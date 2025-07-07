Стала известна дальнейшая судьба российского полузащитника Оздоева

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев продолжит играть в чемпионате Греции. Клуб воспользовался пунктом продления контракта с Оздоевым. Ранее стороны заключали контракт на два год с опцией продления ещё на сезон. Именно эту опцию ПАОК активировал летом 2025 года, сообщает Metaratings.

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Отмечается, что Оздоев мог вернуться в Турцию. Им интересовался «Коджаэлиспор», который вышел турецкую Суперлигу (главный футбольный дивизион страны) по итогам прошлого сезона. Также к россиянину проявляли интерес другие команды.

В минувшем сезоне на счету Оздоева 24 матчей, 1 гол и 1 ассист в чемпионате Греции. Также Магомед сыграл 4 матча в Лиге чемпионов и записал на свой счёт 2 результативные передачи.