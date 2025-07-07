«Динамо» хочет перехватить звездного легионера у «Спартака» и «Зенита»

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш всё ближе к переезду в Российскую Премьер-Лигу. Ранее СМИ сообщали, что запросы по игроку делают «Спартак» и «Зенит». А по свежим данным Haber Turk, серьёзный интерес к португальцу также проявляет московское «Динамо». При этом финансовые детали возможной сделки не уточняются.

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Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из «Бенфики» летом 2022 года. За это время он принял участие в 130 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач. Действующее контрактное соглашение футболиста с турецким клубом рассчитано до конца июня 2027 года.