Спортдир «Шахтера» раскритиковал ФИФА за недостаточную помощь Украине

Дарио Срна раскритиковал ФИФА за недостаточную помощь Украине.

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В 2022 году ФИФА разрешила иностранным игрокам российских и украинских клубов приостанавливать контракты. Среди прочих из «Шахтера» ушли полузащитники Тете и Манор Соломон.