«Динамо» поборется со «Спартаком» за Жедсона

Московское «Динамо» вступило в борьбу со «Спартаком» за полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернадеша. Об этом сообщил Haber Turk.

© Спорт день за днем

По данным источника, интерес к португальцу также сохраняет «Зенит».

Зимой «Спартак» и «Зенит» также вели переговоры с Фернандешем, но не смогли договориться с «Бешикташем».

В минувшем сезоне Жедсон сыграл в 34 матчах турецкой Суперлиги и забил 7 мячей. Он выступает одним из системообразующих игроков в системе тренера «орлов» Оле Гуннара Сульшера, бывшего рулевого «МЮ».

Transfermarkt оценивает Жедсона в 18 млн евро.

Португалец имеет опыт выступлений в топ-5 лигах: провел сезон в «Тоттенхэме». Жедсон должен стать заменой находящимся в списке интересов «Фламенго» Хорхе Карраскалю и Эсекьелю Барко.

Летом «Динамо» уже опередило «Спартак» в гонке за форварда Ивана Сергеева.