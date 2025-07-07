Пономарев призвал ЦСКА продать Файзуллаева

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном уходе из клуба полузащитника из Узбекистана Аббосбека Файзуллаева.

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«Пусть Файзуллаев уходит, ради бога! Это не футболист уровня топовой команды. Нужно срочно и с удовольствием его продавать», – приводит слова Пономарева Metaratings.

Ранее Файзуллаев был назван лучшим футболистом 2024 года в Узбекистане, согласно информации от пресс-службы местной федерации.

В прошедшем сезоне у Файзуллаева 27 матчей в чемпионате России. За это число игр ему удалось два раза забить и отдать четыре результативных паса на партнеров.

По итогам минувшего сезона чемпионский титул завоевал «Краснодар», второе место с 66 баллами у петербургского «Зенита». Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА (59 очков).