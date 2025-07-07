Полузащитник Гонсалес может покинуть «Манчестер Сити»

Нико Гонсалес может покинуть «Манчестер Сити».

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Английский клуб может рассмотреть вариант с продажей 23-летнего полузащитника при получении хорошего предложения.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Расставание с хавбеком зависит от предложений других клубов, но считается, что испанец уже не очень нужен «горожанам». На клубном чемпионате мира Нико Гонсалес провел только один матч, сыграв 61 минуту против «Аль-Айна».

«Манчестер Сити» приобрел полузащитника за 60 миллионов евро в феврале у «Порту».