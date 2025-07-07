Футболист Игнатьев пожаловался, что ему целенаправленно «губили» карьеру

Экс-футболист «Краснодара» и «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о ходе своей профессиональной карьеры. Нападающий считает, что СМИ и другие люди пытались помешать его развитию — они загубили его карьеру.

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— Видео с пивом на пляже.

— Эта история тоже раскручена. По сути, в этом видео нет ничего плохого. Просто оно появилось в тот момент, когда у меня был плохой отрезок — матчей 15 не мог забить. Тут я выложил это видео, и меня хлопнули. Медиа у нас четко умеют прибивать игроков.

— Ты считаешь, что кто-то целенаправленно это делал?

— Знаю.

— Твою карьеру пытались загубить?

— Помешать, где-то подплюнуть — конечно. Вы не верите?

— Хочется фактов.

— Не про все могу сказать. Но у нас масса таких историй. А больше меня тревожат люди, которые работают в СМИ. Зачем они это делают? Я бы так загубить карьеру, ********** другому человеку не смог, — цитирует Игнатьева Sport24.