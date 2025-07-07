Полузащитник Кравцов хочет уйти из «Сочи»

‎По информации «Спорт День за Днем», полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов будет рассматривать варианты ухода из своего нынешнего клуба.

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‎23-летний хавбек приступил к занятиям по восстановлению после травмы, которая была получена в матче 29-го тура Первой лиги против «Алании» (4:0). Игра прошла 20 апреля.

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‎Когда футболист вернется к работе в общей группе, то он будет готов рассмотреть уход из команды. Вариант с возвращением в «Зенит» не исключен.

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‎Кравцов — воспитанник петербургского клуба. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник стал двукратным чемпионом России.

«Сочи» победили в стыковых матчах «Пари НН» и сыграют в РПЛ-2025/26.

Контракт Кравцова с «Сочи» рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.