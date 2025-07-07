Игрок клуба РПЛ прокомментировал драку Смолова

Защитник «Балтики» Филин встал на защиту российского футболиста Федора Смолова после его драки в ресторане «Кофемания». Его слова приводит «Советский спорт».

«Да как всегда все максимально раздуто, привлечь внимание, раскачать футболиста. На бабки в том числе. Неприятно на это все смотреть. Естественно, неправомерные действия были с его стороны. Но видео без звука. Был бы звук, все было бы понятно. Как всегда, у нас люди падкие, чтобы футболистов раскачать», — заявил он.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали записи.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.