Канчельскис высказался о возможном возвращении Малкома в «Зенит»

Андрей Канчельскис считает, что Малком хотел бы вернуться в «Зенит».

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Ранее сообщалось, что бразилец может покинуть саудовский «Аль-Хилаль» и бесплатно вернуться в петербургский клуб. Также есть небольшая вероятность обмена игроками между клубами – Малком перейдет в «Зенит», Вендел переберется в Саудовскую Аравию.