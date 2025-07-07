Стало известно, где Писарский хочет провести период дисквалификации

Нападающий Владимир Писарский хочет тренироваться с самарскими "Крыльями Советов".

© Rusfootball

"У игрока действующий контракт с клубом. Он хочет провести сезон дисквалификации в Самаре и тренироваться под руководством Магомеда Адиева", - сообщил источник "Чемпионата".

Напомним, что ранее нападающий Владимир Писарский был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на четыре года, три из которых - условно. Футболист был дисквалифицирован из-за косвенного участия в процессе ставок на футбольный матч. Сообщалось, что нападающий "Крыльев Советов" занял деньги своему другу, который поставил ставку против "Сочи", за который на тот момент выступал Писарский, в матче с "Пари НН" (1:2).