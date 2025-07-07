«ПСЖ» предложил Сафонову уйти в аренду

Первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Алексей Чистяков рассказал, что клуб предлагает россиянину аренду.

© Спорт день за днем

«Слышал, что в клубе Матвею предлагают уйти в аренду. Надо уходить, не дадут ему столько времени в «ПСЖ», чтобы он составил конкуренцию Доннарумме», – цитирует Чистякова Odds.ru.

Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» прошлым летом за 20 млн евро, став самой дорогой продажей в истории клуба. В минувшем сезоне россиянин сыграл в 17 матчах, пропустив 13 мячей. На его счету также 7 «сухих» встреч.

Сафонов входит в топ-20 самых дорогих вратарей Европы по данным Transfermarkt. Его оценивают в 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что Сафонов может быть продан по желанию новичка клуба украинца Ильи Забарного. Сафонов слухи опроверг.

Претенденты на трансфер россиянина – расставшийся с Фернандо Муслерой «Галатасарай» и находящийся в поисках первого номера «Борнмут».