Аззедин Унаи отказывается переходить в «Спартак».

«Марсель» согласовал трансфер полузащитника в «Спартак» за 11 миллионов евро, но футболист отказывается переходить в российский клуб и был переведен в дубль французского клуба, об этом сообщает Sport24.