Игнатьев рассказал, почему не смог проявить себя под руководством Слуцкого

Экс-игрок «Рубина» Иван Игнатьев рассказал, почему не смог проявить себя в казанском клубе под руководством Леонида Слуцкого.

© ФК "Рубин"

«Какой самый неудачный этап карьеры в России? «Рубин». Неправильный выбор был. Оказалось, мы со Слуцким - разные люди. При этом не могу ничего плохого сказать про Леонида Викторовича. Просто у нас разный менталитет. В каких моментах не сошлись? В тренировочном процессе, общении, шутках. Конфликта не было, просто Слуцкий не считал меня хорошим футболистом», - цитирует Игнатьева Sport24.

Форвард играл за «Рубин» с 2020 по 2022 год. Также в РПЛ Игнатьев выступал за «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».

На данный момент 26-летний нападающий играет за алжирский «ЖС Кабилия». В 2025 году россиянин провел за клуб во всех турнирах 15 матчей и отметился пятью забитыми мячами.