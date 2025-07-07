Предсезонка «Ливерпуля» начнется позже из-за гибели Жоты

Предсезонная подготовка «Ливерпуля» начнется позже из-за гибели Диогу Жоты.

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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии и его брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиэл» во второй португальской лиге, в четверг погибли в ДТП.

Большая часть команды и главный тренер Арне Слот посетили похороны Диогу и Андре, состоявшиеся в Португалии в субботу.

Изначально планировалось, что первая группа «красных» вернется в учебно-тренировочный центр AXA в пятницу, 4 июля. Основная часть должна была присоединиться к ним в понедельник, 7 июля.

Из-за трагедии команде было предоставлено ​​дополнительное свободное время, сообщает Liverpool Echo. Теперь ожидается, что игроки начнут предсезонную подготовку во вторник, 8 июля.