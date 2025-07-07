Экс-игрок «Баварии» рассказал о причинах конфликта игроков мюнхенцев и ПСЖ

Бывший футболист «Баварии» Рафинья сообщил, что после матча 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором мюнхенцы уступили «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:2, разъярённые футболисты немецкой команды попытались ворваться в раздевалку парижан, чтобы заставить вратаря коллектива Джанлуиджи Доннарумму извиниться перед полузащитником Джамалом Мусиалой, которому тот нанёс серьёзную травму во время игры.

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