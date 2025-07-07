В «Спартаке» высказались о состоянии Литвинова после столкновения головами с Бабичем

В московском «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья центрального защитника Руслана Литвинова, получившего травму в товарищеском матче с «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

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«К счастью, Литви обошёлся без сотрясения после столкновения во вчерашнем матче. Он вернётся к тренировкам в ближайшее время: после того, как с его глазом снова всё будет хорошо», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых в официальном телеграм-канале команды.

Публикация сопровождается видеозаписью, сделанной бразильским вингером столичной команды Маркиньосом, на которой он просит одноклубника сдвинуть солнцезащитные очки, чтобы продемонстрировать синяк под глазом. Напомним, Литвинов и защитник Срджан Бабич столкнулись головами на 52-й минуте игры. У российского футболиста образовался отёк. Литвинов не смог продолжить матч.