Экс-игрок «Спартака» оценил возможные потери команды

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможных кадровых потерях команды.

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«Если Барко и Угальде уйдут и не будет никаких покупок, то «Спартаку» придётся вообще не думать о попадании в тройку в новом сезоне РПЛ. Этого не поймут преданные болельщики «Спартака», – приводит слова Аленичева «Чемпионат».

Ранее «Фламенго» отправил «Спартаку» предложение в размере 10 миллионов евро за Барко. Однако скорее всего оно будет отвергнуто: за своего лучшего игрока по системе «гол+пас» (20 в 27 матчах РПЛ) красно-белые заплатили 14 млн прошлым летом.

В июле Угальде должен вернуться в расположение «Спартака». Летом он выступал за Золотом Кубке КОНКАКАФ, откуда его Коста-Рика вылетела на стадии четвертьфинала. Угальде – один из\лучших бомбардиров турнира с тремя мячами.