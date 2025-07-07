В материалах Смолова о вымогательстве фигурирует родственник футболиста Кокорина

Бывший тесть спортсмена Александра Кокорина Руслан Валитов оказался причастен к делу о вымогательстве у футболиста Федора Смолова. Как сообщают telegram-каналы, Валитов организовал встречу Смолова с одним из участников конфликта в ресторане на Кутузовском проспекте, где потерпевшему вновь предложили выплатить деньги за неразглашение компрометирующего видео.

«В материалах о вымогательстве у Федора Смолова фигурирует бывший тесть Александра Кокорина Руслан Валитов. Он даже организовал встречу второго потерпевшего со Смоловым в ресторане на Кутузовском проспекте», — пишет telegram-канал Baza Sport.

По информации канала, первый звонок с требованием компенсации Смолов получил 3 июня от адвоката Владимира Кузьминова. Юрист заявил, что его клиент якобы получил травму в результате конфликта и пригрозил возбуждением уголовного дела по статьям о массовых беспорядках и хулиганстве, если футболист не согласится на выплату. Кроме того, Кузьминов предупредил, что в случае отказа запись инцидента из «Кофемании» попадет в интернет, что может негативно сказаться на репутации бывшего игрока «Краснодара».

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Смолов принес извинения потерпевшему и перечислил через нотариуса один миллион рублей в качестве компенсации, действуя в рамках российского законодательства. Однако через несколько дней части видеозаписи начали поступать знакомым спортсмена. Вскоре Валитов связался со Смоловым и организовал его встречу с Андреем Попелухой — еще одним участником конфликта. На встрече Валитов и Попелуха сообщили, что вопрос находится «на особом контроле» и для окончательного урегулирования ситуации требуется дополнительная выплата. Они также заверили, что готовы помочь Смолову уладить проблему с правоохранительными органами.

В ответ Смолов заявил о готовности перевести еще несколько миллионов рублей исключительно в качестве возмещения вреда через нотариуса и подчеркнул, что будет взаимодействовать с правоохранительными органами только по закону. Несмотря на это, спустя некоторое время видео конфликта появилось в открытом доступе.

Ранее, 28 мая, российский футболист Федор Смолов стал участником инцидента в одном из кафе в центре Москвы, где он нанес удары двум мужчинам. Видеозапись произошедшего появилась в интернете лишь в начале июля, пишет RT. В 2018 году в этом же заведении произошла драка с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В результате того происшествия спортсмены были приговорены к почти году лишения свободы и освободились только в сентябре 2019 года.