Французский футболист станет игроком «Краснодара»

Французский вингер французского «Осера» Гаэтан Перрен станет игроком «Краснодара». Об этом в социальных сетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что «Краснодар» и «Осер» договорились о трансфере 29-летнего футболиста за €4,5 млн, в то время как его рыночная стоимость оценивается в €8 млн.

В минувшем сезоне Перрен стал лучшим ассистентом чемпионата Франции — в 35 матчах он забил 10 мячей и сделал 11 результативных передач.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может вернуть проданного за €60 млн Малкома бесплатно.