Матеус Алвес прошел медобследование для перехода в ЦСКА

Футбольный агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса, прокомментировал процесс перехода футболиста в ЦСКА.

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«Сегодня Матеус прошел оставшиеся медицинские и физические тесты. Завтра узнаем результаты», – приводит слова Де Камарго «Спорт-Экспресс».

Алвес на прошлой неделе прилетел в Россию для заключения контракта с ЦСКА.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что сумма трансфера составит 6 миллионов евро, плюс столичная команда выплатит 25 процентов с последующей перепродажи, а с хавбеком будет заключен личный контракт до 2030 года.

В текущем сезоне бразильской Серии А Алвес провел за «Сан-Паулу» 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца декабря 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 3,5 млн евро.