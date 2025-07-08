«Спартак» может купить защитника у «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников может сменить команду в летнее трансферное окно.

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Интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Спартак». Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале. Отмечается, что подписание латераля может обойтись красно-белым в 4-4,5 млн евро.

Самошников перешел в «Локомотив» летом 2023 года на правах свободного агента после истечения контракта с «Рубином». В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги он принял участие в 24 матчах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующий контракт защитника с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 3,5 млн евро.

«Спартак» по итогам прошедшего сезона чемпионата России набрал 57 очков и занял четвертое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 53 баллами финишировал на шестой позиции.