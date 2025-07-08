Мойзес тренируется индивидуально в преддверии Суперкубка России по футболу

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Мойзес тренируется индивидуально на сборах в Новогорске, передает корреспондент «Матч ТВ». ЦСКА во вторник проводит открытую тренировку в рамках подготовки к сезону‑2025/26. Ранее главный тренер армейцев Фабио Челестини сообщал, что Мойзес чувствовал недомогание. ЦСКА в субботу сыграет с «Краснодаром» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра состоится в Казани и начнется в 18:00. Прямую трансляцию встречи смотрите с 17:00 на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.