Джикия приступил к тренировкам с «Антальяспором»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы российского защитника Георгия Джикии, сообщил «Матч ТВ», что футболист приступил к тренировкам с турецким «Антальяспором».

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В конце июня Кузьмичев сообщил «Матч ТВ», что 31‑летний Джикия подписал контракт с «Антальяспором». Позднее агент рассказал, что защитник может отказаться от перехода в турецкий клуб в связи с наложенным на него запретом на регистрацию новичков.

— Джикия начал подготовку и тренировки с командой. Технически о снятии трансферного бана не объявляли, но руководство клуба уверяет, что в ближайшее время все будет нормально. У нас есть право отозвать подпись, если случится форс‑мажор и с «Антальяспора» не снимут ограничения, — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

Джикия в сезоне‑2024/25 играл за подмосковные «Химки». За команду бывший капитан «Спартака» провел 19 матчей во всех турнирах.