Бителло сравнил Карпина и Личку

Полузащитник «Динамо» Бителло высказался о новом главном тренере Валерии Карпине.

«Карпин – великолепный тренер, который также возглавляет сборную! Я понимаю его требования. Он работает над тем, чтобы команда прогрессировала. Что касается сравнения тренеров, у каждого есть собственный стиль. Но Карпин, как и Марцел, – отличный тренер! Думаю, между ними есть тактические отличия – прессинг, действия в обороне. Мы хорошо понимаем, что он хочет от нас», – приводит слова Бителло «РИА Новости».

«Динамо» 13 июня сообщило о назначении Карпина главным тренером. Стороны заключили договор, который будет рассчитан до лета 2028 года.

Карпин оставался без работы в клубе с февраля, когда покинул пост главного тренера «Ростова». Донской клуб он первые возглавил в декабре 2017 года, но в августе 2021 года покинул команду, чтобы сконцентрироваться на работе со сборной России. В марте 2022 года специалист вновь занял пост главного тренера «Ростов», продолжая по совместительству возглавлять и национальную сборную страны.

В прошедшем сезоне «Динамо» возглавлял Марцел Личка. Под руководством чешского специалиста бело-голубые заняли пятое место в РПЛ, набрав 56 очков.