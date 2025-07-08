«Интер Майами» уверен в продлении контракта с Месси. «Аль-Ахли» интересуется аргентинцем
В «Интер Майами» считают, что смогут сохранить Лионеля Месси в команде.
Действующий контракт аргентинского футболиста и американского клуба рассчитан до декабря 2025 года.
Ранее появились данные о том, что «Аль-Ахли» намерен подписать нападающего и несколько недель пытается убедить его перейти в саудовский клуб.
Впрочем, «Интер Майами» уверен, что сможет удержать аргентинца в клубе.
В этом сезоне Лионель Месси забил 12 голов и сделал 6 передач в 14 матчах чемпионата МЛС.