Сергей Ташуев: «У «Зенита» появились проблемы с составом – в полузащите один Барриос, центральная ось ослабла. Малкома критически не хватает»
Сергей Ташуев заявил о проблемах «Зенита» с составом.
Команда тренера Сергея Семака ранее уступила «Балтике» (1:2) в товарищеском матче.
«Сейчас Малкома критически не хватает «Зениту». У команды вообще появились проблемы с составом. Это стало очевидно после игры с «Балтикой». Клуб с такими возможностями не имеет и не может привезти к себе центрального хавбека, плеймейкера и атакующего хавбека. В полузащите есть один Барриос, и все. С уходом Малкома и Клаудиньо центральная ось «Зенита» ослабла», – сказал Сергей Ташуев.