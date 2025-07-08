Названы игроки, которых нельзя продавать «Спартаку»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что команде нельзя продавать полузащитника Эсекьеля Барко и форварда Манфреда Угальде, передает «Чемпионат».

© ФК "Спартак"

«Хорошо, что у «Спартака» есть предложения по Барко и Угальде, но сейчас их продавать не стоит. Оба футболиста проявили себя в этом сезоне, Если клуб намерен бороться за чемпионство, их ни в коем случае продавать нельзя», — сказал Гладилин.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Барко провел 27 матчей, забив 12 мячей. Всего футболист, который пополнил состав «Спартака» летом 2024 года, провел 36 матчей во всех турнирах. Угальде провел в прошлом сезоне РПЛ за красно-белых 29 матчей, забив 17 мячей.

В РПЛ «Спартак» занял четвертое место, также красно-белые вылетели из Кубка, в финале Пути регионов проиграв дома «Ростову». Несмотря на серию неудачных матчей, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.