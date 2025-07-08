«Ахмат» расторг контракты с двумя футболистами

Полузащитники Заим Диванович и Светослав Ковачев покинули «Ахмат», сообщает пресс‑служба грозненского клуба.

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Контракты с 24‑летним черногорцем и 27‑летним болгарином расторгнуты по согласию сторон.

Диванович и Ковачев выступали за «Ахмат» с 2023 года. На счету Дивановича две голевые передачи в 29 матчах, Ковачев сыграл 47 встреч, забил пять мячей и дважды ассистировал партнерам.

Команда Александра Сторожука начнет сезон РПЛ с домашнего матча против казанского «Рубина» 20 июля.

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