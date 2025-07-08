Челестини назвал двух игроков ЦСКА проводниками тренерских идей

Возглавляющий ЦСКА Фабио Челестини назвал полузащитников Ивана Облякова и Матвея Кисляка проводниками тренерских идей.

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Во вторник ЦСКА провел открытую тренировку перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара».

— Где условия круче — в России или в Швейцарии?

— Тут очень хорошо, сложно сравнивать. Здесь великолепный центр подготовки, есть вся инфраструктура. Уровень топ. В этом плане я очень доволен.

— Кто в этом ЦСКА будет проводником ваших идей?

— Полузащитники, это сердце команды, моя правая рука. Они находятся внутри и определяют игру в атаке и обороне. Поэтому выделю тут Облякова и Кисляка.

— Что вас может вывести из себя?

— Я люблю свою работу. Эта страсть меня привела сюда. Да, есть моменты, которые мне не нравятся, они компенсируются желанием и страстью. Это всегда заставляет меня двигаться дальше. Видеть людей, которые не дают 100 процентов, это обескураживает. Ошибаются все, в том числе я, каждый день. Но мы всегда работаем на 120%. Мне важно, чтобы и игроки делали то же самое. Только так можно подниматься вверх. Если кто‑то недорабатывает, это может меня вывести из себя, — передает слова Челестини корреспондент «Матч ТВ».

Игра с «Краснодаром» состоится в Казани в субботу, 12 июля, и начнется в 18:00. Прямую трансляцию встречи смотрите с 17:00 на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.