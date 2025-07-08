«Спартак» собирается расторгнуть контракт с парагвайским полузащитником

Футбольный функционер Тимур Гурцкая рассказал, что Хесус Медина может покинуть "Спартак" на правах свободного агента.

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Московский "Спартак" намерен расторгнуть контракт с Хесусом Мединой этим летом и отпустить футболиста из клуба бесплатно, - сообщил Тимур Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

Хесус Медина перешел в "Спартак" из ЦСКА летом 2023 года за 6 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2026 года. Парагвайский полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 58 матчей и отметился 8 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 3 миллиона евро.