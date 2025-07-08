Европейский клуб прилетел в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом»

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что команда прилетела в Санкт-Петербург на встречу с «Зенитом», передает «Чемпионат».

«Команда уже прибыла в Санкт-Петербург. Теперь ничто не помешает нам сыграть с «Зенитом». Путь был простым, такой же, как и обычные поездки по Европе. Все хорошо», — сказал Константин.

Игра состоится в Санкт-Петербурге 9 июля.

В прошлом сезоне 29-летний Миранчук провел за «Сьон» 24 матча, записал на свой счет два мяча и отдал три результативные передачи. «Сьон» по итогам сезона-2024/25 занял девятое место в турнирной таблице.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.