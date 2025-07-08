Игрок ЦСКА высказался о новом нутрициологе клуба, который работал с Роналду

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев заявил, что будет активно общаться с новым нутрициологом команды Хосе Блесой, который ранее работал с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

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Во вторник ЦСКА провел открытую тренировку перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара».

— Вы следите за своим питанием. Теперь в ЦСКА есть нутрициолог Блеса, который работал с Роналду. Много общаетесь?

— Он уже внес мелкие детали, которые будут иметь большой эффект. Скоро я к нему на шею залезу и буду спрашивать, спрашивать, спрашивать… Пока его оставляю. У нас есть игроки, которые быстро устают, он им индивидуально ставит свекольный сок для энергии. Витамины добавляет. Когда погода жаркая, мы много теряем водно‑солевого баланса, он дает нам таблеточки, которые помогают держать этот баланс. Такие мелкие детали. Если у нас и были в столовой «грязные» продукты, он тоже их исключил. Я‑то на них и так не смотрел, а теперь глаз радуется, когда их не вижу вообще, — передает слова Мусаева корреспондент «Матч ТВ».

Игра с «Краснодаром» состоится в Казани в субботу, 12 июля, и начнется в 18:00. Прямую трансляцию встречи смотрите с 17:00 на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.